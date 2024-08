Gianmarco Tamberi non sfata il tabù Golden Gala | terzo a Roma Woo vince di giustezza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024)volevare l’ultimodella propria carriera: la vittoria al, la tappa italiana della Diamond League che è andata in scena questa sera allo Stadio Olimpico di. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020, Campione del Mondo e Campione d’Europa in carica si era presentato nella Capitale sperando di conquistare il successo nel meeting intitolato alla memoria di Pietro Mennea, nell’impianto dove a inizio giugno conquistò la medaglia d’oro continentale firmando la miglior prestazione mondiale stagionale (2.37 metri), ma non è riuscito nel suo intento. Il ribattezzato Gimbo, reduce dalla vittoria nella tappa di Diamond League disputata domenica pomeriggio a Chorzow, si è dovuto accontentare della terza posizione di fronte al proprio pubblico, alla pari con l’ucraino Oleh Doroshchuk: 2.20 e 2.24 al primo tentativo, 2.