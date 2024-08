F1 Lando Norris | Equilibrio totale qui a Monza ci sarà da divertirsi tra qualifiche e gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) Appena 3 millesimi trae Lewis Hamilton, a favore del “Re Nero”. Si chiude in questo modo il venerdì del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario del tracciato diabbiamo vissuto due turni importanti che hanno messo in mostra unquasitra i quattro top team, con Mercedes, McLaren, Ferrari e Red Bull davvero racchiuse in un fazzoletto. Il miglior tempo della giornata è stato messo a segno da Lewis Hamilton in 1:20.738 con appena 3 millesimi di margine proprio su, quindi terzo Carlos Sainz a 103 millesimi. Quarto Oscar Piastri a 120, quinto Charles Leclerc a 154, mentre è sesto George Russell a 348. Settimo Nico Hulkenberg a 402 millesimi, ottavo Daniel Ricciardo a 562, nono Fernando Alonso a 578, mentre completa la top10 Lance Stroll a 625.