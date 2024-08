Delitto Sharon Verzeni la sorella di Moussa Sangare | Non è una persona violenta ma ha avuto problemi di droga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Suiso (Bergamo) – "Non vive qui da un anno, solitamente non è unama hadi droghe”. Queste le parole delladi, il 31enne che ha confessato l’omicidio di, la barista 33enne uccisa nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola. “Preferiamo non fare dichiarazioni su quello che è successo" ha poi aggiunto. La famigliaabita in un modesto appartamento in un cortile nel centro di Suiso, dove il fermato per un periodo aveva lavorato anche in una pizzeria, occupandosi delle consegne a domicilio., è nato a Milano da genitori del Mali, stato dell’Africa occidentale, residente a Suisio, a circa 17 chilometri di distanza da Terno d’Isola.