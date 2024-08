David Fincher sta lavorando a Squid Game | America remake della serie sudcoreana

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 30 agosto 2024) Secondo recenti indiscrezioni il prossimo film disarà ildi. Secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo film disi chiamerà. Si tratta dell'imminentein lingua inglese del coreano, che ha suscitato un'aspra contestazione da parte dei suoi fan sui social media. All'inizio di quest'anno, Rodrigo Perez di The Playlist ha riferito che ildiera in cantiere su Netflix dal 2021, lo stesso anno in cuiè diventato un successo di massa sullo streamer. Questo ha portatoa mettere in secondo piano il prequel di Chinatown e a concentrarsi su. I progetti del regista Netflix