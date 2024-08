Classifica Louis Vuitton Cup | Luna Rossa in testa con tre avversarie disparità di regate

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) A Barcellona è andata in scena la seconda giornata dellaCup, il torneo degli sfidanti che designerà chi potrà fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Nelle acque catalane prosegue il lungo cammino che conduce al confronto risolutore per l’assegnazione del trofeo sportivo più antico del mondo. Il vento troppo leggero (6-7 nodi) ha però consentito la disputata di una sola regata, mentre l’altra è stata cancellata.non è riuscita a sfidare American Magic a causa della brezza morbida che impediva alle barche di salire sui foil.