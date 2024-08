Cesena ecco il giorno più lungo In attacco ora l’obiettivo è Marras

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Siamo alle ultime ore della lunghissima sessione del mercato estivo: a mezzanotte si chiudono le trattative e ilcerca di piazzare gli ultimi colpi in entrata. Ilinseguimento al fantasista del Parma Anthony Partipilo non ha dato i frutti sperati. Le richieste del Parma (prestito oneroso con diritto di riscatto) e l’ingaggio del giocatore decisamente elevato, hanno gelato la trattativa che a questo punto può definirsi tramontata. E’ in effetti un’operazione onerosa che si porta dietro il rischio di sforare un budget già sostanzioso e sul quale la società non intende concedere deroghe. Su Partipilo rimane intanto acceso l’interesse del Bari che sta trattando anche l’attaccante uruguaiano Cesar Falletti della Cremonese. L’ipotesi alternativa, Tommaso Biasci del Catanzaro, è invece morta sul nascere.