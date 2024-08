Attacchi dei lupi Lettera alla Regione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Glideisi susseguono a ritmo preoccupante nel comune di Terranuova Bracciolini e il sindaco Sergio Chienni torna a rivolgersiToscana per chiedere azioni concrete e strategie efficaci per salvaguardare le aziende del comparto dell’allevamento. Il primo cittadino ha indirizzato unaaperta all’assessora regionale ad Agricoltura, Caccia e Pesca Stefania Saccardi prendendo spunto dall’ultima incursione in ordine di tempo dei predatori che ha decimato le greggi di un pastore della Val d’Ascione.