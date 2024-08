AMRA Medical ottiene il certificato europeo di regolamentazione dei dispositivi medici per AMRA® Profiler 4 a dimostrazione di un ulteriore successo normativo

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 30 agosto 2024)continua a definire lo standard nell’analisi della composizione corporea basata sulla risonanza magnetica, grazie alMDR UE per il dispositivo4 di nuova generazione. LINKÖPING, Svezia–(BUSINESS WIRE)–, leader nello sviluppo di soluzioni di analisi della composizione corporea e di biomarcatori basati sulla risonanza magnetica, è lieta di annunciare di aver ottenuto ilMDR (Device Regulation) per il suo dispositivo di analisi della composizione corporea all’avanguardia4. Il Regolamento UE n. 2017/745 sui(MDR) 2017/745 (UE) delinea le normative europee per ie contiene requisiti, ad esempio, in materia di produzione, distribuzione, valutazione e sorveglianza dei