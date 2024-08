Affare sbloccato colpaccio Napoli | in arrivo il super acquisto!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ilsta per chiudere con un gran colpo il calciomercato, appena arrivata la conferma: accontentato Antonio Conte. L’ultimo giorno di mercato si sta confermando scoppiettante, come di solito. La novità di quest’anno è che ad essere protagonista assoluto è il, con il d.s. Giovanni Manna attivissimo tra acquisti e cessioni. L’ultimo grande colpo dovrebbe arrivare già nelle prossime ore. Come riferito dal giornalista di Relevo, Matteo Moretto, Billy Gilmour ha ricevuto il via libera per trasferirsi in Italia, ovviamente approdando al. L’ultimo pressing da parte della società del presidente Aurelio De Laurentiis ha avuto effetto positivo, accontentando così una precisa richiesta dell’allenatore, Antonio Conte. Il calciatore è indal Brighton, stesso in giornata effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà al club napoletano.