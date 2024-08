Vela Louis Vuitton Cup 2024 | Luna Rossa batte Orient Express e perde con New Zealand

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Vittoria all’ultima regata di giornata peral Day 1 del Robin Round dellaCup, valido per la 37esima America’s Cup. Sul campo di gara di Barcellona, l’equipaggio con bandiera italiana trionfa sui francesi dicon un vantaggio di oltre un minuto e conquista i primi punti nella competizione. Una regata in controllo quella diPrada Pirelli Team, che prende il largo e difende bene la posizione grazie alle ottime letture dei timonieri sul vento poco costante che ha caratterizzato tutta la giornata di gare. Nelle altre regate, vittoria per Newsu(seppur non valida ai fini della classifica dei punti), in una sfida tiratissima che preannuncia spettacolo in vista dei prossimi round.