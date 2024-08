Us Open Berrettini sconfitto da Fritz | Ho avuto una flebite a una vena del polpaccio mi mancava

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2024) Questa notte c’è stata la sfida traal secondo turno dello Us. Ne è uscitoil tennista italiano,in tre set 6-3 7-6 6-1 dall’americano.ha poi analizzato il match con. Queste le dichiarazioni dell’italiano riportate da Supertennis: «Bisogna fargli i complimenti. Oggi ha giocato una partita pazzesca e semplicemente è stato più bravo di me. Vorrei riguardare il match, ma non ricordo due errori gratuiti di fila da parte sua. Mi ha messo tanta pressione, sia quando serviva lui, sia in risposta. Secondo me in queste condizioni è più avanti della classifica che ha, è un giocatore sempre da evitare. Inoltre, quando ho visto che chiudevano il tetto ho capito che sarebbe stata ancora più complessa; le condizioni cambiano moltissimo, con l’umidità la palla si muove meno nell’aria e paradossalmente le condizioni diventano più lente.