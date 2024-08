US Open 2024 | Djokovic da record brividi Rublev Ruud convince Musetti si salva Berrettini fuori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Si è chiusa, non lontano dalla mezzanotte di New York, la terza giornata per quanto riguarda il tabellone di singolare maschile degli US. In particolare, ha avuto termine tutta la parte bassa, quella presidiata da Novak, che diventa l’uomo deicon i 90 match vinti in ciascuno Slam. Per il serbo c’è anche l’unica zona dove tutte le teste di serie sono rimaste in gioco (lui, il prossimo avversario, l’australiano Alexei Popyrin e i protagonisti di un futuro succoso derby USA Shelton-Tiafoe). La maggiore delle sorprese riguarda un’altra avanzata a dir poco difficilmente pronosticabile dell’argentino Francisco Comesaña, che dopo il terzo turno a Wimbledon mette insieme anche quello a Flushing Meadows rimontando con successo il francese Ugo Humbert in quattro set.