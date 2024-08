Una superstar nella Bergamasca | Gallinari si allena con Treviglio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 29 agosto 2024). Vedere unadel basket italiano in una squadra neonata e attualmente in Serie B Nazionale fa specie, ma non se si tratta di, cittĂ che vive di basket e che non a caso è stata scelta da Daniloperrsi in estate e mantenersi in forma. Il 36enne, da 16 anniNBA, cestista italiano piĂą longevo di semprelega americana, è reduce da una stagione divisa tra Washington, Detroit e Milwaukee: per l’estate, in attesa di una nuova chiamata a stelle e strisce, ha deciso di tornare in Lombardia. Così Gallo, originario di Sant’Angelo Lodigiano, ha trovato massima disponibilitĂ perrsineonata societĂBrianza Basket, cheprossima stagione farĂ l’esordioterza divisione della pallacanestro italiana, prendendo il “posto” in cittĂ della Blu Basket, trasferitasi a Orzinuovi.