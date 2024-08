Tredicenne muore in piscina nel Salernitano

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tragedia questa mattina nel: un ragazzino di 13 anni è morto mentre si trovava in unadi un agriturismo a Padula, località del Cilento. Ancora da chiarire le cause del decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e personale medico. Non è ancora chiaro se il ragazzo sia morto per un malore o in seguito a un incidente. I militari dell'Arma stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto, ascoltando anche le persone presenti. Il cordoglio del sindaco "Siamo profondamente addolorati. Era un ragazzo buono, allegro, gentile, gioioso, affettuoso, era lì con i suoi amici, come sempre. La sua è una famiglia conosciuta, perbene e dedita al lavoro. Il giorno dei funerali, proclamerò il lutto cittadino".