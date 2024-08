Stop ai cellulari in classe fino alle scuole medie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024)aie ai dispositivi elettronici in, anche per scopi didattici: è quanto è stato imposto dnuove linee-guida sull'educazione civica. La disposizione era stata annunciata in tempi non sospetti dal ministro Giuseppe Valditara, che nell’occasione aveva parlato di "una piccola rivoluzione". Lo stesso numero uno del Mim già lo scorso 11 luglio, aveva affermato che «bisogna evitare che gli strumenti digitali rubino il desiderio di vita» e, proprio per tali motivi, aveva «firmato una circolare che vieta dal prossimo anno scolastico l’utilizzo del cellulare a qualsiasi scopo dd’infanzia».