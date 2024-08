Stadio Lazio l’occasione per riqualificare il Flaminio | appello per dedicarlo a Maestrelli ed Eriksson

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 agosto 2024) Claudio Lotito ci crede nel nuovodella: pubblicata la visita virtuale delristrutturato Il Comune di Roma l’ha capito, con il nuovodellache potrebbe rivelarsi un’opportunità nella gestione della città e delle sue strutture. In primis perlo, tenuto da un decennio in stato di grave abbandono e che da sempre gli ultras biancocelesti vorrebbero tornare a viverlo per seguire la loro squadra del cuore. Il progetto di Claudio Lotito, gradualmente, sta prendendo sempre più forma, permettendo oggi anche una visita virtuale di quello che sarà il “2.0” sotto la gestione del Patron biancoceleste.