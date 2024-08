Sperlonga beccato su una moto d’acqua… ma era ai domiciliari | arrestato 32enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto 2024 – La stagione estiva volge ormai al termine ma resta alta la vigilanza dei Finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia su tutto il litorale laziale per garantire un presidio di legalità a tutela della sicurezza pubblica in mare. Dal mese di giugno u.s., senza soluzione di continuità, sono stati eseguiti molteplici controlli di polizia finalizzati all’assolvimento dei compiti di polizia economico finanziaria e in particolare delle specifiche funzioni di polizia del mare, in base al D.L. n.177 del 19 agosto 2016 e successive modificazioni. Nell’ambito di tale attività, militari della Sezione Operativa Navale di Gaeta hanno fermato, in data 21 agosto u.s., nelle acque antistante la località di, un soggetto, di anni 32 a bordo di un acquascooter.