Simeone si rammarica della prodigalità dell’Atleti nel pareggio con l’Espanyol

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 29 agosto 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il tecnicoco Madrid Diegoha criticato gli sprechisua squadra sotto porta dopo essere stata fermata sullo 0-0 in casa dal. La squadra diha effettuato 25 tiri e ha totalizzato 2,71 gol attesi mercoledì, ma non è riuscita a segnare contro una delle squadre promosseLiga. Il portiere ospite Joan Garcia ha effettuato sette parate, assicurando alquello che potrebbe rivelarsi un punto prezioso nel tentativo di salvarsi questa stagione.ha detto che la sua squadra è stata rovinata dalla “mancanza di precisione” davanti alla porta.