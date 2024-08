Quante tasse pagherebbero i redditi più alti col taglio dell’Irpef | le nuove aliquote

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 29 agosto 2024) Entrano nel vivo le discussioni sulla manovra di bilancio 2025, soprattutto per quanto concerne la ventilata ipotesi di un nuovoall’Irpef per ifino a 60mila euro. Non si tratta soltanto di una suggestione rilanciata dai media. Maurizio Leo, viceministro all’Economia, ha annunciato una misura di questo tipo più volte, l’ultima nel mese di agosto. In quell’occasione, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, aveva sottolineato come i nuovi sgravi sui quali stava ragionando l’esecutivo non avrebbero riguardato più le fasce di reddito medio-basse, ma quelle superiori ai 35mila euro e forse oltre i 50mila euro, dove non si sentono più i benefici delal cuneo fiscale.