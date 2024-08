Paralimpiadi le gare di oggi giovedì 29 agosto e dove vederle

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 29 agosto 2024)29, si alza finalmente il sipario sulle2024. Dopo la fine delle Olimpiadi di Parigi 2024, gli atleti paralimpici provenienti da tutto il mondo sono pronti a scendere in campo per dimostrare che lo sport può superare ogni barriera. Questa prima giornata sarà un concentrato di emozioni e sfide entusiasmanti,forza, tenacia e determinazione saranno i veri protagonisti. Le discipline sono tante, dagli sport più tradizionali come il nuoto e l’atletica, alle competizioni che negli ultimi anni hanno conquistato sempre più appassionati come il parabadminton e il rugby in carrozzina. Tanti occhi saranno puntati su atleti italiani come Simone Barlaam nel nuoto, Asia Pellizzari nel tiro con l’arco e Michela Brunelli nel tennistavolo, per citarne alcuni. Ecco l’elenco completo delle competizioni di29