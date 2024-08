Nuovo corso Unisannio per App iOS Apple

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Università degli Studi del Sannio, in collaborazione con, offre l’opportunità di partecipare a unintensivo gratuito di 4 settimane dedicato allo sviluppo delle applicazioni iOS. L’obiettivo è quello di formare aspiranti sviluppatori di applicazioni per iOS, il sistema operativo dei dispositivi mobili. Il, completamente gratuito, avrà una durata di quattro settimane e si terrà tra il 9 settembre e il 4 ottobre 2024. Potranno concorrere non solo tutti gli studentima anche chiunque fosse interessato, purché in possesso del diploma superiore di secondo grado. Il 20 per cento dei posti è infatti destinato a studenti esterni all’ateneo, purché in possesso del diploma superiore di secondo grado. La scadenza per la presentazione delle domande è il 4 settembre 2024.