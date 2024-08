LIVE Atletica Mondiali U20 2024 in DIRETTA | Vicini impegnata nelle qualificazioni dell’alto tra poco Inzoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.46 Passiamo ora alla quinta batteria dei 200 metri femminili. 2 405 Ashley ODIASE CAN 25 Feb 06 23.47 23.47 3 634 Elena SCHERNHARDT GER 15 Nov 05 23.86 23.86 4 369 Sethunya MAJAMA BOT 25 Apr 06 24.17 24.17 5 851 Bianca CONROY PER 19 Oct 06 25.40 25.40 6 586 Renee REGIS GBR 2 Sep 05 23.15 23.15 7 484 Frederikke VOSS VESTERGAARD DEN 24 Oct 06 23.96 23.96 8 919 Pika BIKAR KERN SLO 11 Sep 06 23.64 23.64 9 323 Torrie LEWIS AUS 8 Jan 05 22.89 22.89 18.44 Intantoha superato in scioltezza la misura di 1.77. 18.43 Lia Thalmann vince la quarta batteria con il tempo di 24.23. Passano il turno anche la francese Lambourde (24.28) e la slovena Hrobar (24.33). Resiste la seconda posizione di Marcello nella classifica dei ripescaggi. 18.41 La lista di partenza della quarta batteria dei 200 femminili. 2 353 Alexis ROBERTS BAH 31 Jan 08 24.21 24.