L’Inter cambia tutto pronti a dire addio | partenze pesantissime

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 29 agosto 2024), il presidente nerazzurro Marotta ha deciso: ecco chi potrebbe lasciare Appiano Gentile nei prossimi mesi. In attesa di capire se ci sarà spazio per qualche botto prima che il calciomercato estivo chiuda definitivamente i battenti, nel quartier generale delguardano con un certo sospetto – ed anche un po’ di timore, legittimo – ciò che sta accandendo in casa Juventus. Marotta e Inzaghi festeggiano la vittoria del ventesimo scudetto – Il Veggente (Ansa)La società bianconera, infatti, è stata l’indiscussa protagonista di questa finestra dei trasferimenti che sta per terminare. E con l’arrivo di un centrocampista totale come Koopmeiners non può più nascondersi.