Libri di testo e materiali vari Sarà un back to school caro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il mese di agosto è ormai agli sgoccioli e per tantissimi bambini e ragazzi significa una cosa soltanto: si avvicina il ritorno tra i banchi. Un rientro che come ogni anno è più o meno atteso da molti ma che porta con sé una serie di considerazione di carattere prettamente pratico, soprattutto per le famiglie. Ilto, infatti, ha un certo impatto economico sulle famiglie. E in un periodo storico particolarmente complicato dove il costo della vita si è impennato non poteva toccare sorte diversa anche al classico materiale scolastico. Zaini, quaderni, astucci, matite, penne e tutto quanto è necessario per iniziare l’anno “equipaggiati” al meglio hanno subito un aumento dei costi che per alcune categorie merceologiche arriva anche fino al 20%.