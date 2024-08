Libero Grassi e Silvio Berlusconi celebrati in contemporanea nessuno nota la contraddizione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) A cento anni dalla nascita l’Italia ha deciso di ricordarecon un francobollo e chissà quante lettere così affrancate passeranno per l’aeroporto di Malpensa che negli stessi giorni veniva intitolato alla memoria di. La contrapposizione simbolica non potrebbe essere più chiara e plastica, ma proprio la mancanza dipubblicamente posta e percepita non fa che contribuire alla corruzione culturale del nostro Paese, a fare impallidire la nostra democrazia.nasce il 19 luglio del 1924 e viene chiamato così in omaggio a Giacomo Matteotti “” per definizione, pochi giorni prima sequestrato, torturato ed ucciso. Anche la data del 19 luglio, evoca in noi che siamo ancora vivi quell’altro 19 luglio, di soltanto un anno successivo a quello in cui fu assassinato: la Strage di Via D’Amelio.