La rivincita di Bortuzzo Dalla pallottola maledetta al sogno a cinque cerchi | Qui darò tutto me stesso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Rabotti C’è la vita che fa il giro, come nei tre segni che sono il simbolo delle Paralimpiadi. A volte di giri ne fa anche più di uno, e con traiettorie imprevedibili. Nel bene e nel male, come quella del proiettile che tolse a Manuella possibilità di diventare un campione nel nuoto, lui che si allenava con Gregorio Paltrinieri al quale aveva strappato un record giovanile, e probabilmente sarebbe andato alle Olimpiadi di Tokyo. Era il 3 febbraio del 2019, non volevano sparare a lui, fuori da quel pub alla periferia di Roma: lo scambiarono per un altro. Non sapevano, i due ragazzi che poi si consegnarono alle forze dell’ordine, che lo stavano facendo nel senso letterale del termine, perché da quel giorno, con la lesione midollare all’altezza di una vertebra che gli paralizzò le gambe, un Manueldiverso prese il posto del primo.