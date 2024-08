Israele occupa West Bank e le escalation sono brutali

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un attacco che stava arrivando e nessuno ha impedito:. Questa è la più grande operazione militare didal 2002. Siamo alla fine di agosto e per qualcuno quest’estate è stata un incubo che non accenna a concludersi.ha avviato una vasta operazione militare nel nord della Cisgiordania, la più grande dal 2002. L’operazione, denominata “Summer Camps,” è stata lanciata in risposta a un attentato suicida fallito a Tel Aviv, attribuito a Hamas. Le forze di difesa israeliane (IDF) stanno colpendo le infrastrutture militanti a Jenin e Tulkarm, utilizzando forze di terra, supporto aereo e bulldozer. L’urgenza di un intervento diplomatico efficace è fondamentale per evitare un ulteriore deterioramento della situazione, che non solo minaccia la sicurezza in Medio Oriente, ma anche la pace globale.