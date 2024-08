Frana nel Casertano dispersi madre e figlio I vigili del fuoco li cercano ancora nel fango

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il giorno dopo il passaggio furioso del fiume die detriti che si è lasciato dietro tanti danni, a Talanico, frazione di San Felice a Cancello (Caserta), idelcontinuano a cercare senza sosta in un’area piena die pietre lunga più di due chilometri, con cani molecolari, droni, gommoni e sommozzatori, la 74enne Agnese Milanese e il42enne Giuseppe Guadagnino, dopo che nella notte era stata ritrovata l’Apecar su cui i due avevano cercato di sfuggire alla furia della natura. Il mezzo, ridotto ad un rottame, era in un canalone nel pieno centro della frazione, dove il fiume die detriti ha trovato ieri un ulteriore sfogo alla sua corsa dalla collina.ieri pomeriggio erano usciti per andare a raccogliere le noci, per paura che la pioggia incombente potesse rovinare il raccolto.