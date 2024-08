Fiction di canale 5 storia di una famiglia perbene 2

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di giovedì 29 agosto 2024)di una2: Tradizione, Amore e Nuovi Conflitti a Bari Vecchia A settembre torna su5 una delleitaliane più amate degli ultimi anni.di una2 ci riporta nell’affascinante e turbolento mondo di Bari Vecchia, dove le passioni, le vendette e la lotta per il potere si intrecciano in un vortice di emozioni. Tramadidi una2 Maria De Santis, la coraggiosa e determinata protagonista interpretata da Federica Torchetti, continua la sua battaglia per un futuro migliore. Mentre Michele Straziota, il suo grande amore, è recluso in carcere, lei si dedica anima e corpo a proteggere i giovani del quartiere dalle grinfie della criminalità organizzata. La seconda stagione è ricca di colpi di scena che terranno incollati allo schermo gli spettatori.