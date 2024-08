Dove vedere in tv Sinner-Michelsen US Open 2024 | orario esatto programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il secondo turno degli USdi tennis, oggi, giovedì 29 agosto, vedrà protagonista l’azzurro Jannik, numero 1 del seeding e del mondo, che dopo aver battuto Mackenzie McDonald al primo turno, sarà opposto all’altro statunitense Alex, giustiziere del connazionale Eliot Spizzirri all’esordio. Il match sarà il primo ina partire dalle ore 18.00 italiane e si giocherà sull’Arthur Ashe Stadium: si tratta del secondo incrocio tra i due con l’unico precedente andato in scena un paio di settimane fa a Cincinnati.vinse nei sedicesimi per 6-4 7-5. La diretta tv di, match degli US, sarà affidata a Sky Sport Uno e SuperTennis HD, mentre la direttasarà fruibile su Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match dell’italiano, questa sarà garantita da OA Sport.