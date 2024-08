Cristiano Cacammo e il regalo di essere Leopardi

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024) Durante la conferenza stampa di presentazione della miniserie: il poeta dell’infinito, di Sergio Rubini,Cammamo racconta come sia stato facile per lui immedesimarsi neldegli utlimi tre anni della sua vita. Venezia 81 e Sergio Rubini: “Il mioè diverso” Caccamo e il senso di amore Entrare nel personaggio è stato molto più semplice di quello che pensassi perché Sergio aveva tutto molto chiaro. Bastava parlarci una volta e ci si capiva. La cosa su cui ci siamo concentrati è questo senso d’amore. In questo caso è un senso di amore fraterno, ma abbiamo proprio lavorato sul sentimento. Questo è un film d’amore, in tutte le varie forme e quindi io ho cercato di concentrarmi su questa cosa, su questo rapporto. Per me è stato reale anche perché è facilissimo, è straordinario, com’è la passione che c’è nelle cose.