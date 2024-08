Cavalieri nuovo campo per le giovanili Per tre giorni potranno allenarsi a Sesto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Da un lato la ripresa degli allenamenti della prima squadra, con il gruppo che si è ritrovato lo scorso lunedì agli ordini di coach Alberto Chiesa per prepararsi al debutto in Coppa Italia del mese prossimo e alla Serie A1 2024/25 (che prenderà il via il prossimo 13 ottobre). Dall’altro un progetto di collaborazione stretto con il Cus Firenze, che oltre a garantire alle formazioni "juniores" uno spazio in più in cuinell’immediato potrebbe avere sviluppi ulteriori in chiave prospettica. Sono le ultime novità in casaUnion, alla luce della ripartenza.