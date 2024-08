Bambino rompe una giara dell’età del Bronzo E il museo regala alla famiglia un tour guidato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 agosto 2024 – Undi 4 anni anni ha fatto cadere e ridotto in pezzi unavecchia di 3.500 anni fa: è avvenuto alHetch di Haifa, in Israele. Il reperto, risalente all’età del, era particolarmente raro proprio perché intatto. Il vaso era esposto vicino all’ingresso del, senza protezioni o barriere, perché la curatela delritiene che ci sia un “fascino speciale” nel mostrare i manufatti “senza ostruzioni”. Ilera “curioso di sapere cosa ci fosse dentro” il vaso, e l’ha quindi “tirato leggermente verso di sè”, ha raccontato il padreBBC. In questo modo, il reperto è caduto e si è frantumato. L’uomo ha dichiarato di essere “sotto shock” per quello che è successo.