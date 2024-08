Alma Comincia la diaspora per gli allenamenti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dopo l’amichevole con la Fermignanese persa per 2-1, l’Juventus ha lasciato il campo della Trave di Fano a causa della rescissione della convenzione da parte dell’Amministrazione comunale e ha ripreso questa settimana la preparazione allenandosi sul terreno di gioco del Cattolica. Il primo test della squadra di mister Antonio Aiello è avvenuto proprio sul campo dove l’dovrebbe disputare le partite casalinghe del prossimo campionato di Eccellenza – il calendario uscito ieri l’altro vede il debutto proprio ’in casa’ l’8 settembre contro la K-Sport Montecchio – ma sullo stadio di Fermignano si stanno scatenando in questi ultimi giorni polemiche politiche a livello locale che potrebbero finire per influire anche sul piano calcistico.