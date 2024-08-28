Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2024 ore 15:30 (Di mercoledì 28 agosto 2024) Viabilità DEL 28 AGOSTO 2024 ORE 15.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI MASSIMA PRUDENZA SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCENDIO TRA CASSIA E CASSIA BIS. CODE SIA IN CARREGGIATA ESTERNA SIA IN CARREGGIATA INTERNA. VEDIAMO I CANTIERI NEL COMUNE DI NEPI IN PROVINCIA DI VITERBO, A PARTIRE DA OGGI E FINO AL 30 AGOSTO PREDISPOSTO IL DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VIA CADORNA, VIA XIII SETTEMBRE E IN PIAZZA DEL COMUNE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO PER TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE FINO AL 31 DI AGOSTO CONTINUANO I LAVORI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO SULLA LINEA FL4 TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO -VELLETRI, CIAMPINO-ALBANO E CIAMPINO-FRASCATI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2024 ore 12:30 - FINO AL 31 AGOSTO PREVISTE CANCELLAZIONI DEI TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA, ROMA-SAN PIETRO E ROMA-OSTIENSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA METRO A RIAPERTA LA TRATTA TRA TERMINI E BATTISTINI. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO LA CIRCOLAZIONE è TORNATA REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE ECCEZION FATTA PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO DOVE CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE ANCHE TRA LATINA E FROSINONE SULLA VIA DEI MONTI LEPINI ALL’ALTEZZA DELL’INTERSEZIONE CON VIA APPIA E ALL’ALTEZZA DI PROSSEDI NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTA SOSPESA TRA VIGNA CLARA E ROMA SAN PIETRO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2024 ore 11:30 - DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO Servizio fornito da Astral. FINO AL 31 AGOSTO PREVISTE CANCELLAZIONI DEI TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA, ROMA-SAN PIETRO E ROMA-OSTIENSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA METRO A RIAPERTA LA TRATTA TRA TERMINI E BATTISTINI. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO LA CIRCOLAZIONE è TORNATA REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE ECCEZION FATTA PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO DOVE CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE ANCHE TRA LATINA E FROSINONE SULLA VIA DEI MONTI LEPINI ALL’ALTEZZA DELL’INTERSEZIONE CON VIA APPIA E ALL’ALTEZZA DI PROSSEDI NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTA SOSPESA TRA VIGNA CLARA E ROMA SAN PIETRO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2024 ore 10:30 - DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 28 AGOSTO 2024 ORE 10. CHIUSE PER LAVORI DI RESTYLING E MANUTENZIONE LE STAZIONI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE CHE PROVOCA CODE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO DOVE CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE ANCHE TRA LATINA E FROSINONE SULLA VIA DEI MONTI LEPINI ALL’ALTEZZA DELL’INTERSEZIONE CON VIA APPIA E ALL’ALTEZZA DI PROSSEDI NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTA SOSPESA TRA VIGNA CLARA E ROMA SAN PIETRO. romadailynews
- Tunnel "Madonna della Guardia" di Velva, dal 2 settembre nuovo orario di apertura - ...di confronto per fare il punto sull'avanzamento lavori e valutare insieme ai Comuni e alla Regione ... Nei periodi di chiusura della galleria la viabilità viene spostata sulla Sp 40, su alcuni tratti ... liguria.bizjournal
- Piemonte e Francia sempre più lontane, anche Uncem vuole accelerare: "Insistere sui collegamenti con Nizza, Lione e Liguria" - Ci sta lavorando la Regione Piemonte che ha già presentato uno studio commissionato al Politecnico di Torino . 'E' costato 30 mila euro e l'abbiamo pagato con i soldi della Regione, come era giusto ... targatocn
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