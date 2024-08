Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2024)DEL 28 AGOSTOORE 10.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE CHE PROVOCA CODE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO DOVE CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE ANCHE TRA LATINA E FROSINONE SULLA VIA DEI MONTI LEPINI ALL’ALTEZZA DELL’INTERSEZIONE CON VIA APPIA E ALL’ALTEZZA DI PROSSEDI NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCONE RESTA SOSPESA TRA VIGNA CLARA ESAN PIETRO.