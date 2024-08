Un orto a Seveso per capire quanta diossina si accumula negli alimenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Realizzare unsperimentale per valutare come lasiprodotti nei terreni contaminati a. A rilanciare la proposta, già avanzata in passato, è il geologo medese e presidente del Wwf Lombardia Gianni Del Pero. "Finalmente sono state avviate le operazioni di bonifica, dopo 48 anni dall’incidente Icmesa, in varie aree di Meda,e Cesano che non erano mai state oggetto di intervento – spiega Del Pero –. In queste aree sono sortianni case e capannoni, ma sono sopravvissuti pure orti e attività agricole, che erano state vietate nel 1976, con le ordinanze di divieto però abrogate nel 1987. Proprio per questo diventa urgente far partire il progetto di orti sperimentali, che aveva avuto il parere favorevole di Comuni, Ats e Arpa".