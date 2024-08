Sharon Verzeni perché Sergio Ruocco abita coi suoceri | il motivo svelato

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Social. Omicidio di: un mese dopo il delitto, cosa sta accadendo a Terno d’Isola? Erano le 00:50 del 30 luglio (2024) quando, una barista di 33 anni, è stata assassinata con quattro coltellate: tre alla schiena e una al petto. L’aggressione è avvenuta a pochi metri dalla suazione, dove viveva con il fidanzatoera uscita per una passeggiata, mentre, secondo le informazioni disponibili, era rimasto a letto. Alcuni passanti hanno dato l’allerta quando hanno trovato la donna in condizioni critiche;è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale. .