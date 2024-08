Medio Oriente dieci morti in raid israeliano in Cisgiordania

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) ROMA (ITALPRESS) – Sono 10 le persone che sono state uccise nei combattimenti avvenuti nei campi profughi vicino a Jenin e Tubas nellasettentrionale. Gli scontri sono avvenuti in quanto le forze israeliane sono impegnate inantiterrorismo su larga scala in tutto il territorio. Il ministero della Salute palestinese afferma che tre persone sono state uccise in un attacco con dronevicino a Jenin. I resoconti dei media locali indicano che le forze israeliane stanno operando anche altrove nella, tra cui vicino a Ramallah, Qalqilya e Tulkarem nellacentrale. Le dichiarazioni delle sezioni dell’ala armata di Hamas a Jenin e Tulkarem riportate dai media palestinesi affermano che stanno impegnando le truppe israeliane in pesanti scontri a fuoco.