Matrimonio in Texas | gli sposi chiedono 450 dollari a ogni invitato e nessuno si presenta

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Unche avrebbe dovuto essere una celebrazione dell’amore e dell’unione si è trasformato in un episodio bizzarro e amaro. In, una coppia di– non particolarmente perspicaci – ha deciso di chiedere agli invitati un contributo di 450per partecipare al loro giorno speciale. La decisione, però, non ha portato i risultati sperati:degli invitati si èto alla cerimonia. Un insolitoL’idea di chiedere soldi agli invitati per coprire i costi delnon è del tutto nuova, ma l’importo richiesto dalla coppia texana ha suscitato molte discussioni. Con la crescente popolarità dei matrimoni di lusso, alcune coppie decidono di coinvolgere gli invitati nei costi delle celebrazioni.