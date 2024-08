L’Inter e la condizione fisica da Taremi arriva un’indicazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Laè un fattore che va considerato in special modo in queste prime giornate. Le scelte di Inzaghi vengono influenzate anche dal bisogno di mettere a punto il fisico, elo ha sottolineato dopo Inter-Lecce. QUESTIONE– Laè una sorta di mito evocato praticamente sempre nelle discussioni calcistiche. L’estate poi è il suo periodo d’elezione, visti i ritiri, le preprazioni, gli allenamenti specifici e massacranti, le differenze tra chi ha già giocato e chi no. Questa estate perè stata vissuta in modo particolare. Pochi giocatori ad Appiano dal primo giorno, rientri scaglionati e il campionato iniziato davvero presto. Tutti fattori che inevitabilmente condizionano lo stato dei giocatori. Edopo Inter-Lecce ha fatto capire che serve attenzione anche a questo aspetto.