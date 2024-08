La borsa preferita di Bella Hadid è la nuova it-bag accessibile

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Con l’arrivo dell’autunno, le tendenze moda accessori hanno eletto le borse oversize a must have assoluto. Garantisceche, in vacanza, si è distinta grazie alla suamaxi it-bag diventata virale su TikTok. Perfetta da declinare con le mise da giorno e da sera, lahobo della modella si chiama Brooklyn Bag ed è firmata Coach. Realizzata in camoscio double face, questa it-bag è disponibile a partire da 350 euro.ha indossato laCoach già a luglio insieme a due outfit differenti. Il primo look era composto da: pantaloni Capri di Tank air, top con spalle scoperte firmato Guizio e scarpe open toe. Poco dopo, la top model è stata avvistata con dei pantaloni in pelle Gucci della collezione A/I 1999, canotta con stampa vintage, sabot con tacco e l’immancabileoversize firmata Coach.