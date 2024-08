Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere 2 recensione | una seconda stagione dall' inizio confuso

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Abbiamo visto i primi tre episodi di Il- Glidel2: i difetti della primasono ancora presenti e l'. Una cosa è sicura: è il momento di Sauron. Su Prime Video dal 29 agosto. Abbagliatia bellezza dei primi due episodi e da quello dedicato alla nascita di Mordor, abbiamo voluto dare fiducia alla serie Il: Glidel, nonostante diversi difetti evidenti, soprattutto di scrittura. L'aver frammentato troppo la storia - dato il gran numero di protagonisti di cui seguiamo le vite - e cambiato alcuni punti fondamentali dell'opera originale, andando a modificare quanto immaginato da Tolkien non per migliorarlo, ma per cercare il colpo di scena a tutti i costi perdendo però di logica e fluidità, è stato infatti compensato da un valore produttivo altissimo. La scelta di