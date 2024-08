Fiorentina ufficiale l’arrivo di Adli dal Milan | indosserà la maglia numero 29

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tramite un comunicato sui suoi canali ufficiali, laha ufficializzato l’ingaggio di Yacinedal. Il centrocampista francese arriva in prestito con diritto di riscatto. “ACFcomunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Yacinedall’ A.C.– si legge –, nato a Vitry-sur-Seine (Francia) il 29 luglio 2000, è cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, Club con il quale ha anche esordito in Ligue 1 nel 2018“. “Il nuovo centrocampista viola ha vestito anche, in 104 occasioni, ladel Bordeaux e, nell’ultima stagione con il, ha collezionato 33 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Champions League ed Europa League segnando un gol – prosegue la nota, che infine conclude –la29“.