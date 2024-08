Dichiarazione infedele in cosa consiste e quali sanzioni vengono applicate

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Lasi realizza nel momento in cui il contribuente compila una– dei redditi, Iva o Irap, non importa – dalla quale emergano un maggiore credito o un minor debito. Nel momento in cui si viene a configurare questo tipo di comportamentodelletributarie. Nel caso in cui le imposte evase siano superiori a 100.000 euro il comportamento diventa penalmente rilevante. Ma cerchiamo di capire megliosia lae quando si viene a configurare., quando si viene a configurare La, secondo la normativa tributaria attualmente in vigore, si viene a configurare nel momento in cui un contribuente presenta validamente una qualsiasi– come quella dei redditi o come quella dell’Iva, solo per fare due esempi -, ma commette una serie di errori.