Calciomercato Milan un centrocampista e una punta | due colpi sul gong per ‘salvare’ Fonseca

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Un punto in due partite per ilè già sulla graticola. Inizio di stagione complicato per i rossoneri apparsi fragili e confusi, con l’allenatore portoghese che già non aveva convinto i tifosi fin dal momento della firma e che ora rischia la piena contestazione domenica dopo domenica. Urge una mano dalper il. Gli acquisti programmati da tempo sono stati portati a compimento ma con le uscite di Adli e forse quella di Bennacer a centrocampo c’è spazio di manovra. Silvano Vos, mediano dell’Ajax, farà la spola traFuturo e prima squadra. Serve maggiore sostanza. Ecco, quindi, che ilnon molla la pista che porta a Manu Konè,francese del Borussia Monchengladbach che costa 20 milioni.