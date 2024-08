BTP Valore | cosa c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il BTPrappresenta una delle principali strategie del Tesoro italiano per finanziare il debito pubblico, con un occhio di riguardo verso i risparmiatori privati. La nuova emissione punta a replicare il successo delle precedenti, mantenendo condizioni vantaggiose e caratteristiche che attraggono chi cerca un investimento sicuro. Caratteristiche del BTPIl nuovo BTPoffre una durata di 6 anni, con un meccanismo di cedole trimestrali crescenti. Il rendimento minimo garantito per i primi 3 anni è fissato al 3,35%, per poi salire al 3,9% negli anni successivi. Questo schema di rendimenti progressivi è pensato per incentivare i risparmiatori a mantenere l’investimento fino alla scadenza, beneficiando dell’intero periodo di interesse.