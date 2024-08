Basket serie C Titani sempre più ’nazionali’ Macina | Si è alzato il livello

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) È una Pallacanestro Titano dalla linea verde e molto sammarinese, quella che si è riunita lunedì scorso al Multieventi per il primo allenamento della stagione. Confermati, Fusco, Felici e Borello, oltre che i giovanissimi Botteghi (2006) e Gasperoni (2007), i biancazzurri salutano colonne importanti della scorsa annata come Pesaresi, Gamberini, Dini, Frigoli e Monticelli. In squadra i sammarinesi Cardinali, Liberti, Fiorani e Guida, oltre a un giocatore di categoria superiore come Matteo Botteghi, anche lui nazionale biancazzurro. Nel gruppo anche l’esterno Vittorio Lorenzi, proveniente dalGiovane Pesaro. I Titans assomiglianodi più alla nazionale sammarinese. Capitan, al 15° anno, racconta le sensazioni di inizio stagione.