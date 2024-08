US Open oggi Sinner contro McDonald | orario e come vederlo in tv

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 27 agosto 2024) (Adnkronos) – Jannikin campo all'US. Il numero 1 del mondo debutta nel programma del primo turno il 27 agosto affrontando lo statunitense Mackenziein una giornata che – in diretta tv e streaming – propone in totale 9 italiani in campo tra singolare maschile e femminile.sarà impegnato nel L'articolo USin tv proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.