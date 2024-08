US Open 2024 | Lucia Bronzetti al secondo turno Lulu Sun si ritira dopo un set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Non si conclude nella maniera prevista, e nemmeno sperata, il match traSun. La giocatrice riminese, infatti, si trova a vincere per ritiro della neozelandese quando il punteggio era di 6-3. Al, per l’azzurra, molto probabilmente la bielorussa Aryna Sabalenka, a meno di un ribaltone della qualificata australiana Priscilla Hon. Subito lotta tra le due, conche subito deve cancellare una palla break prima di impegnare ai vantaggi Sun sul servizio di lei. I game si rivelano sostanzialmente sempre lottati, e ogni singolo punto mostra come le due si sfidino su un piano tennistico fatto di tanta tattica. Tutto procede in maniera regolare fino al 4-3 per l’italiana, quando però la neozelandese è costretta a chiamare medical timeout a causa di un problema all’anca.